E-Okul giriş: E Okul VBS sistemi öğrenci ve veli giriş ekranı

Okulların açılması ile birlikte e-Okul sistemine girişler de yoğunlaştı. Veliler ve öğrenciler ders programlarını öğrenmek için e Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır araştırıyor. Öğrenci ve velilere kolaylıklar sunan VBS yani e okul sistemine haberimizde bulunan link aracılığı ile giriş yapabilirsiniz.

Öğrenciler ve veliler e Okul’da yer alan bilgilere kolayca ulaşabiliyor. e-Okul uygulaması ile veya herhangi bir WEB tarayıcısından sisteme giriş yapılabiliyor. e Oul sistemi öğrencilerin devamsızlık bilgileri, ders programı gibi bir çok bilgiyi velilere sunuyor…

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ