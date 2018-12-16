E-Okul giriş: E-Okul’da artık MEBBİS’te!

Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karar ile e-Okul'un da içinde bulunduğu tüm elektronik hizmetlerini MEBBİS'de topladı. Öğrenciler ve veliler e Okul girişini e-Devlet şifreleri ile de yapabilecekler. İşte e-Okul giriş ekranı ve yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Öğrenciler ve veliler e-Okul VBS girişi yaparak yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi bilgilere erişebiliyor. Sınav sonuçlarını, ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Peki artık MEBBİS’de de olan e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır?

MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek.