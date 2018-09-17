Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

E-Okul giriş ekranı: E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

Okullar açıldı! Öğrencilerin ve velilerin maratonu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul hayatı ile ilgili birçok bilgiyi elektronik ortamda velilerin dikkatine sunuyor. Peki E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte E-Okul giriş ve VBS giriş ekranı...

android-time 23:23 17 Eylül 2018
Haberler Eğitim
E-Okul giriş ekranı: E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır?
Okullar açıldı! Öğrencilerin ve velilerin maratonu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul hayatı ile ilgili birçok bilgiyi elektronik ortamda velilerin dikkatine sunuyor. Peki E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte E-Okul giriş ve VBS giriş ekranı...

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı başladı… Ders programını öğrenmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız. İşlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki linkte tıklayın.

E-OKUL VE VBS GİRİŞ EKRANI

E-OKUL’DA NELER VAR?
Haftalık ders programları, nakil durumu, devamsızlık bilgisi, şube yazılı ortalamaları ve sınav tarihleri bulunur. Bu bilgiler öğretmenler tarafından da görülebilir. Ayrıca dönem sonunda öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplaması da E-Okul üzerinden yapılabilir. Tüm notlar öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra öğrencinin yıl sonu başarı puanına bakılır. Yıl sonu başarı puanı öğrencinin teşekkür belgesi ya da takdir belgesi alıp alamayacağını belirler.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar