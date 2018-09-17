E-Okul giriş ekranı: E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

Okullar açıldı! Öğrencilerin ve velilerin maratonu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul hayatı ile ilgili birçok bilgiyi elektronik ortamda velilerin dikkatine sunuyor. Peki E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır? İşte E-Okul giriş ve VBS giriş ekranı...

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı başladı… Ders programını öğrenmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız. İşlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki linkte tıklayın.

E-OKUL VE VBS GİRİŞ EKRANI

E-OKUL’DA NELER VAR?

Haftalık ders programları, nakil durumu, devamsızlık bilgisi, şube yazılı ortalamaları ve sınav tarihleri bulunur. Bu bilgiler öğretmenler tarafından da görülebilir. Ayrıca dönem sonunda öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplaması da E-Okul üzerinden yapılabilir. Tüm notlar öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra öğrencinin yıl sonu başarı puanına bakılır. Yıl sonu başarı puanı öğrencinin teşekkür belgesi ya da takdir belgesi alıp alamayacağını belirler.