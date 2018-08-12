E-Okul giriş: Lise nakil sonuçları açıklanıyor… LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde lise 1. nakil sonuçlarını bekliyor. Lise nakil sonuçları 13 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak ve e-Okul girişi yapılarak sorgulanabilecek. Ayrıca 13 Ağustos'ta boş kontenjanlar ve 2. nakil başvuruları da başlayacak. İşte e Okul giriş ekranı...

Lise 1. nakil sonuçları 13 Ağustos’ta MEB tarafından yayınlanacak. Geçtiğimiz gün başvuruları tamamlanan ve sonuçlara odaklanılan 1. nakil sonuçları e-Okul üzerinden sorgulanabilecek. Boş kontenjanlar da e-Okul girişi yapılarak öğrenilebilecek. İşte 2. nakil başvuru detayları… e OKUL'a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ LİSE NAKİL TAKVİMİ Planladıkları liseye yerleşmek amacıyla başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri nakil sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. 6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması 13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması 13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması 19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması 27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması 3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması 3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması İLGİLİ HABER MEB tarih verdi! 2018'de okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili uzayacak mı?