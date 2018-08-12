E-Okul giriş: Lise nakil sonuçları açıklanıyor… LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

Lise 1. nakil sonuçları 13 Ağustos’ta MEB tarafından yayınlanacak. Geçtiğimiz gün başvuruları tamamlanan ve sonuçlara odaklanılan 1. nakil sonuçları e-Okul üzerinden sorgulanabilecek. Boş kontenjanlar da e-Okul girişi yapılarak öğrenilebilecek. İşte 2. nakil başvuru detayları…
e OKUL'a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
LİSE NAKİL TAKVİMİ
Planladıkları liseye yerleşmek amacıyla başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri nakil sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.
6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması
13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması
13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması
19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması
27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması
3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması
3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması