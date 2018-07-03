e-Okul giriş: Lise tercihleri için LGS sonrası e Okul’a yoğun ilgi… İşte VBS giriş

e Okul giriş işlemleri merakla araştırılıyor. 2018 LGS tercihleri başladı. LGS 2018 tercih kılavuzuna göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. İşte e Okul giriş için gerekli bağlatılar...

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar dünden itibaren e okul giriş ile tercihlerini yapmaya başladılar. Liseye gitmek isteyen öğrenciler için heyecan dorukta! Lise tercihleri 2 Temmuz 2018-16 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. İşte e Okul giriş işlemi detayları ve tercih işlemleri…

e OKUL’a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

EOKUL VBS GİRİŞ VE LGS TERCİH İŞLEMLERİ

EOkul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yapmak ve LGS tercih işlemlerine başlamak için yazımızdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. LGS tercihlerini, bakanlığın meb.gov.tr adresi üzerinden ya da E-okul sistemine T.C Kimlik no ve öğrenci şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Doğru lise tercihinin nasıl uyapılacağı hakkındaki uzman açıklamalarını haberimizden görebilir ve tüm detayları takip edebilirsiniz.

LGS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak.

6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

ADRESE DAYALI TERCİH İŞLEMİ NASIL OLACAK?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre olacak.

Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.