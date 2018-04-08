E Okul giriş: Yazılı sınav sonuçları, not ve devamsızlık bilgileri sorgulama ekranı (e-Okul VBS sistemi)

E Okul sistemine giriş yaparak öğrenci hakkında bir çok bilgiye erişilebiliyor. E Okul girişi yaparak devamsızlık bilgileri ve yazılı sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenci ve veliler, Veli Bilgilendirme Sistemi detaylarını merak ediyor. Peki e-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilere kolaylık sağlıyor. Öğrencilerin ve velilerin gözü e okul siteminde yer alan bilgilerde. Öğretmenleri e-Okul sistemi üzerinden paylaştığı bilgiler öğrenci veliler tarafından kolaylıkla görülebiliyor. E Okul sistemine herhangi bir web tarayıcısı üzerinden veya akıllı telefon uygulamasından giriş yapılabiliyor. İşte e-okul giriş, yazılı sınav sonuçları ve not sorgulama ekranı…

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.



E-OKUL SİSTEMİ DETAYLARI

e-Okul giriş sayfasına girildiğinde iki bölüm bulunuyor: Yönetim Bilgilendirme Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi. Öğrenciler ve veliler Cuma günü, Veli Bilgilendirme Sisteminde tüm sonuçları görebilecek. Devamsızlık konusunda ise MEB uyarıda bulundu: İkinci dönem devamsızlık kaldığı yerden devam edecek. Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.