e Okul giriş: Yazılı sonuçları, devamsızlık bilgileri ve detaylar… İşte MEBBİS e Okul giriş sistemi

e Okul sistemi yılın bu dönemlerinde ayrı önem taşıyor. e Okul üzerinden sınav notlarını kontrol etmek ve devamsızlık bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler sık sık e Okul'u ziyaret ederken e Okul sisteminde bazı önemli değişiklikler bulunuyor. İşte detaylar...

Yazılı sonuçları ve devamsızlık verileri e-Okul VBS üzerinden rahatlıkla öğreniliyor. Sizler de ders programı, devamsızlık veya okulla ilgili tüm konuları merak ediyorsanız e-Okul VBS’ye giriş yapabilirsiniz. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul’a giriş yapabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ



KURUM STANDARTLARI MODÜLÜ EKLENDİ

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü” veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” denildi.

EBA ÜZERİNDEN TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA YAPILABİLİYOR

MEB’in resmi sitesi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde, öğrenciler internet olmaksızın e-Okul sisteminde sınav sonuçları ve sözlü notlarını gördükten sonra, taktir ve teşekkür hesaplama yapabiliyor. Bu işlemler ‘internet' olmadan da yapılabilmektedir.

EBA’nın sisteminde yer alan ve internetsiz olarak Excel’de ders isimleri değiştirilerek, 1.yazılı, 2.yazılı ve 3.yazılı not bilgileri haricinde, 1.sözlü, 2.sözlü ve 3.sözlü notları yazılarak takdir teşekkür hesaplaması yapılabiliyor. Excel’de kullanımı aktif etmeden ders bilgileri değiştirilmiyor. Aktif edildikten sonra ders bilgileri değiştirilerek gerçek sonuçlar elde edilebiliyor.