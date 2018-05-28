e Okul giriş: Yıl sonu yaklaşıyor gözler sınav notları için e Okul’da! İşte e-OKUL VBS giriş sistemi…

Öğretmenlerin yazılı sınav sonuçlarını e-Okul sistemine yüklemeye devam ediyor. Öğrenciler e Okul sistemi üzerinden yazılı sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul’a nasıl giriş yapacağını merak eden veliler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor. İşte e-Okul giriş sistemi detayları...

Öğrencilerin ve velilerin gözü e okul'da yer alan bilgilerde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilere kolaylık sağlıyor. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul’a nasıl giriş yapacağını merak eden veliler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor. e Okul’a giriş yapmak için aşağıdaki e Okul giriş bağlantısından faydalanabilirsiniz. İşte e-Okul giriş sistemi…

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA KRİTERLERİ

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.