E Okul girişi yaparak sınav sonucu sorgula! İşte e-Okul VBS sistemi öğrenci ve veli giriş ekranı…

E Okul giriş sistemi ile güncel bilgilere ulaşmak isteyenler Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi nasıl yapılır araştırıyor. E Okul sistemine giriş yaparak öğrenci hakkında bir çok bilgiye erişilebiliyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra VBS sisteminde yer alıyor. İşte e-Okul giriş ekranı...

Öğretmenlerin girdiği yazılı notlarını ve devamsızlık bilgilerini anında öğrenmek isteyen veliler e-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilere kolaylık sağlıyor. Peki e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. İşte e-Okul girişi hakkında tüm detaylar…

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.