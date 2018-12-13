e Okul sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri sorgulama ekranı! İşte e-Okul yeni giriş sistemi…

Öğrencilerin ve velilerin maratonu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul hayatı ile ilgili birçok bilgiyi elektronik ortamda velilerin dikkatine sunuyor. Peki E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır? E-Okul girişinde bazı değişiklikler bulunuyor. e-Devlet üzerinden de giriş yapılabilecek e-Okul detayları haberimizde...

e-Okul üzerinden sınavlar bir bir açıklanıyor. Sınav sonuçlarını, ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul'a giriş yapmak mümkün. Okulların açılması ile birlikte en çok araştırılan konuların başında e Okul geliyor. İşte e-Okul giriş sistemi…

E-OKUL’DA NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.