E Okul VBS giriş: LGS tercihleri nereden ve ne zaman yapılacak?

Lisede öğrenimine devam edecek 1 milyon aday LGS sınavında ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercihleri nereden yapılacak, tercih işlemleri ne zaman başlıyor araştırıyor. LGS tercihleri e Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokuldan yapılabilecek. İşte e-Okul VBS giriş ekranı...

İstediği kazanmak için uzun süre sınava hazırlanan adaylar LGS sonuçlarına ulaştı ve şimdi tercih zamanı. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar tercihlerini e-Okul üzerinden yapabilecek. Haberimizden e Okul VBS sistemine giriş ekranına ve LGS tercihleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-OKUL SİSTEMİ DETAYLARI

e-Okul giriş sayfasına girildiğinde iki bölüm bulunuyor: Yönetim Bilgilendirme Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi. Öğrenciler ve veliler Cuma günü, Veli Bilgilendirme Sisteminde tüm sonuçları görebilecek. Devamsızlık konusunda ise MEB uyarıda bulundu: İkinci dönem devamsızlık kaldığı yerden devam edecek. Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ