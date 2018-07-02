LGS tercihleri işlemleri: E-Okul VBS ile lise tercihleri başladı!

Liseye gitmek isteyen öğrenciler için heyecan dorukta! Lise tercihleri 2 Temmuz 2018-16 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu sene ilk kez uygulanmaya başlanan mahalli yerleşim sistemi, özel sınav ile öğrenci alımı ve özel okulların öğrenci alımı nasıl yapılacak merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler lise tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçları açıklayacak. İlk aşamada yerleşemeyen öğrenciler için yeni tercih süreçleri başlayacak. Peki lise tercihleri nasıl yapılır? Haberimizden lise tercihleri hakkında ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.

2018 LGS tercihleri başladı. LGS 2018 tercih kılavuzuna göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler ve veliler LGS tercihi nasıl yapılır merak ediyor. e-Okul öğrenci sistemine giriş yapan öğrenciler; okulların türü, kontenjanı ve öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önüne alınarak yerleştirilecek. Haberimizden e-Okul sistemine giriş yaparak, lise tercihinizi yapabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

LGS YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bakanlık 5 maddelik açıklaması:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

LGS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.