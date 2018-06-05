e Okul hesaplama: 2. dönem takdir teşekkür hesaplama ve e-okul girişi

e-Okul sistemine sınav notları yüklenmeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler yıl sonu başarı puanı, karne notu ve devamsızlıklarını merak ediyor. Özellikle merak edilen konuların başında takdir teşekkür hesaplama işlemi var. E okula giriş yaptıktan sonra ders notlarınızı öğrenerek takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz. E-Okul VBS giriş işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabı haberimizde.

Takdir teşekkür hesaplama bu hafta öğrencilerin gündemindeki en önemli konu. Bu cuma karneler dağıtılacak ve karne öncesi ders notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler e Okul sistemine girişlerinde yoğunluğa sebep oluyor. E Okul’a giriş yaparak karneler öncesi son notları kontrol etmek isteyen öğrenci ve veliler sıklıkla MEB’in elektronik okul sistemini araştırıyor. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul'a nasıl giriş yapacağını merak eden veliler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor.

Aşağıdaki link üzerinden e-Okul sistemine giriş yapabilirsiniz;

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

DİKKAT! SAHTE UYGULAMAYLA BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan uyarılar geldi. Mobil uygulama mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32’sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32’sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.”