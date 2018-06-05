e Okul giriş: Sınav notları, takdir teşekkür, karne notu ve e-okul VBS hesaplama

e Okul VBS sisteminde sınav notları bilgisi, devamsızlık, takdir teşekkür hesaplama ve karne notu öğrenmek mümkün. Hem öğrenciler hem veliler yıl sonu başarı puanı dahil pek çok bilgiye e-Okul VBS üzerinden ulaşabiliyor. İşte e-okul ile ulaşabileceğiniz bilgiler ve e okul giriş sistemi sorgulama ekranı...

8 Haziran (bu cuma) dağıtılacak karneler öncesi ders notlarını öğrenmek isteyen öğrencileri büyük bir heyecan sardı. Takdir ya da teşekkür alıp alamadıklarını, devamsızlık bilgilerini ve sınav sonuçlarını öğrenebildikleri e Okul sistemi hem velilerin hem de öğrencilerin bugünlerde en çok giriş yaptıkları MEB sistemi oldu. İşte Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul’a nasıl giriş yapılır sorusunun yanıtı…

Aşağıdaki link üzerinden e-Okul VBS sistemine giriş yapabilirsiniz;

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ



E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.