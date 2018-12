E okul VBS giriş ekranı! E-okul yazılı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Eokul hakkına merak edilenler…

Okullarda ilk dönemin bitmesine kısa bir süre kala veliler ve öğrenciler E- okul ile yazılı sonuçlarını ayrıca devamsızlık bilgisini öğrenmek istiyor. E - okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde Milli https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün. Peki e-Okul öğrenci giriş ekranına nasıl ulaşabiliriz? e-Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte velilerin bilgilendirilmesi kolaylaştı. Çocuklarının okulunda devamsızlığını, yazılı sonuçlarını, sözlü sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler, E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebilecek. e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB'im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS'de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Haberimizde yer alan link üzerinden e Okul sistemi giriş ekranına ulaşabilirsiniz…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, artık MEBBİS adresinden erişim sağlanacak. e-Okul devamsızlık ve not bilgilerini sorgulamak isteyen öğrenciler ve veliler MEBBİS e-Okul öğrenci girişinin yeni sistemini araştırıyor. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek.

KURUM STANDARTLARI MODÜLÜ EKLENDİ

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü” veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” denildi.

