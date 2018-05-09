e Okul yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgileri: e-OKUL VBS giriş sistemi…

Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul’a nasıl giriş yapacağını merak eden veliler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor. Öğrencilerin ve velilerin gözü e okul’da yer alan bilgilerde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilere kolaylık sağlıyor. İşte e Okul VBS giriş detayları...

Öğrenciler e Okul sistemi üzerinden yazılı sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Öğretmenlerin yazılı sınav sonuçlarını e-Okul sistemine yüklemeye devam ediyor. Öğretmenlerin girdiği yazılı notlarını ve devamsızlık bilgilerini anında öğrenmek isteyen veliler e-Okul VBS sistemine giriş nasıl yapılır araştırıyor.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları