E-Kurs EBA giriş ekranı: Adım adım EBA kurs başvurusu!

Öğrenciler dikkat! EBA kurs başvuruları başladı! E-kurs başvurularını tamamlamak için öğrencilerin aynı anda sisteme yüklenmesi nedeniyle şu sıralar yoğunluk yaşanıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) başvuruları için son gün 23 Eylül Pazar günü. Haberimizden EBA giriş ekranına erişebilir ve kurs başvurularını nasıl tamalayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere kurs hizmeti veriyor. Öğrenciler EBA sistemine giriş yaparak kurs başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kurs derslerden sonra ya da haftasonları okulda veriliyor. Peki EBA kurs başvurusu nasıl yapılacak? İşte adım adım EBA kurs başvurusu… EBA GİRİŞ EKRANI | TIKLA KURS BAŞVURUSU YAP E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler. EBA KURSLARI NE ZAMAN?

e-Okul'dan yapılacak. EBA birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'de yapılacak. EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA'nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın. Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek. Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek. İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz. Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz. Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.