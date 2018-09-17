‘Eğitim-öğretim yılı sorunlarla başlıyor’

Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer yeni eğitim öğretim yılının ekonomideki kriz ve eğitimdeki 16 yıllık enkaz ile başladığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından, öğrenci, öğretmen ve öğrenci velilerine başarılar dileyen Çakırözer, eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken basın açıklaması yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılına 16 yıllık enkaz altında girildiğine dikkat çeken Çakırözer, Türkiye'de hem liselere girişte hem de üniversiteye girişte ayakları yere sağlam basan, beklentilere cevap veren, dünya ülkeleri ile rekabet edebilecek, eğitim biliminin ihtiyaçlarına uygun bir sistem inşa edilemediğini söyledi.

HERKES İÇİN KAMUSAL, PARASIZ EĞİTİM SAĞLANMALI

Çakırözer açıklamasında şunları söyledi: “LGS ile birlikte birçok evladımız evine en yakın okula yerleşemezken, birçoğu istemediği okula yerleşmek zorunda kaldı. Aynı şekilde YKS'de ortaya çıkan sonuçlar ortaöğretimdeki çöküşün en önemli aynası oldu. Çok sayıda kontenjan boş kaldı, meslek lisesi öğrencilerinin başarısı alt sıralarda yer aldı. Eğitim müfredatına yönelik bilim dışı müdahaleler arttıkça, her Milli Eğitim Bakanı değiştiğinde sınav sistemi ve eğitim sistemi değişirse OECD' ye üye ülkeler sıralamasındaki sonunculuğumuz hiçbir zaman değişmez. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da itiraf ettiği eğitimdeki başarısızlığın çözümü için tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanacak, bilimsel düşünmeye ve üretmeye dayalı bir eğitim sisteminin gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamusal, parasız, bilimsel, laik ve karma eğitim hakkından çocuklarımız eşit şekilde yararlanmalıdır.”

EĞİTİMDEN DEĞİL, YAZLIK KIŞLIK SARAYLARDAN KESİN

Son 16 yılda eğitimde yatırım bütçesinin yarı yarıya azaldığına dikkat çeken Çakırözer, “kışlık saraylardan uçan saraylara, kamuya lüks araç alımlarına paraları akıtan AKP iktidarı, zaten yetersiz olan MEB bütçesinden ‘kamuda tasarruf tedbirleri' kapsamında kesintiye gitti. MEB bütçesinden 2 milyar kesintiye gidildi. Şimdi okullarda öğretmenler boya, badana yapıyor, yasal olmadığı halde öğrencilerden para alınıyor. Öğrenci ve öğretmenleri geleceksiz bırakılıyor. Yapılması gereken kesinti değil bütçenin en az iki kat arttırılması ve okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmasıdır” şeklinde konuştu.

ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN SAPILMAMALI

Bir ülkenin geleceğinin o ülkede insanların aldığı eğitime bağlı olduğunu hatırlatan Çakırözer, “Türkiye'nin hedefi çağdaş, demokratik, laik ve Atatürk ilkeleri ışığında ki eğitimi yakalamak olmalı. Atatürk'ün bize hedef gösterdiği yoldan asla sapmamalıyız” dedi.