Eğitimcilere şiddete karşı kanun teklifi verildi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, eğitim ve bilim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için TCK’da değişikliğe gidilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, eğitim ve bilim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kanun teklifi hazırladı. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 196'ıncı maddesinden sonra gelmek üzere 196/A maddesi eklenmesi üzerine hazırlanan teklifte, “Eğitim kuruluşlarında çalışan eğitim ve bilim çalışanlarına karşı, eğitim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiiller sonucu eğitim hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır” ibaresi yer aldı.

Türkiye'de, ekonomik ve sosyal sorunların tetiklediği sosyal bozulmalar nedeniyle fiziksel ve psikolojik şiddet olaylarında önemli bir artış görüldüğünü ve öğretmenlerin de bu şiddetten doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiğini belirten Topal, şunları söyledi: “Öğretmenlere yönelik fiziksel, psikolojik ya da sözel saldırı olayları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Okullarda, sınıflarda ve kimi zaman okul dışında öğretmenlere dönük saldırılar fiziksel şiddet, sözlü taciz ve psikolojik baskı gibi çeşitli şekillerde gerçekleşiyor. Öğretmenlerin karşılaştıkları şiddet, psikolojik yıpranma mesleki heyecanlarını yitirmelerine ve mesleği uzun süre sürdürme idealini kaybetmelerine neden oluyor. Ortaya çıkan bu durum doğrudan ya da dolaylı yoldan eğitim öğretim faaliyetlerini etkiliyor. Yaşanan şiddet olayları öğretmenlerde panik hali ve stres yaratıyor, öğretim kalitesinin düşmesi riskini doğuruyor. Şiddete uğrayan öğretmenlerin de giderek yalnızlaştığı, maruz kaldığı muameleden utanç duyarak gizleme eğilimine girdiği, benzer olayları yaşamama adına disiplinden ve akademik hedeflerden vaz geçebildiği gözleniyor.”

Türkiye'de halen öğretmenlere duyulan güvenin, eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde olduğuna değinen Topal, “Öğretmen çocuğun öğrenmesinde, kişiliğinin gelişiminde ve mutlu olmasında en önemli aktörlerden biridir. Öğretmen eğitim sisteminin ana ve vazgeçilmez unsurudur. Gelecek nesillerimizin istendik şekilde yetiştirilmesinde öğretmenin rolü büyüktür. Öğretmene yönelen şiddet olaylarının, cezasız kalması nedeniyle giderek artan şiddet; öğrencilerimizi de mağdur ediyor. Caydırıcı cezadan muaf bu eylemler öğretmenin okul ortamındaki otoritesini azaltıyor, eğitim kalitesini düşürüyor, akademik başarıyı geriletiyor. Bu kanun teklifi yalnızca öğretmenlerin değil eğitim hizmeti alan öğrencilerin de güvenliğini arttıracak” diye konuştu.