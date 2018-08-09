Ehliyet sınavı sonuçları için bekleyiş… Sürücü adaylarının gözü ehliyet sınavı sonuçlarında

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran sürücü adayları merakla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Sürücü adaylarının emeklerinin karşılıklarını alıp almadıklarını görecekleri ehliyet sınavı sonuçları MEB tarafından açıklanan takvimle beraber belli oldu. İşte ehliyet sınavı sonuçlarının merak edilenleri...

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sorular cevaplardan puanını hesaplayan adaylar resmi ehliyet sınavı sonuçları için gün sayıyor. Sıra şimdi resmi sonuçları öğrenmeye geldi. Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman?

EHLİYET SINAVI SONULÇLARI TARİHİ…

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarını 16 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu. Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını geçtiğimiz haftalarda edinmişti.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

GELECEK EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.