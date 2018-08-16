Ehliyet sınav sonuçları açıklandı! MEB tarafından açıklanan ehliyet sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

Ehliyet sınavı ne zaman açıklanacak sorusunu soran binlerce vatandaş sık sık internet üzerinden bu konu hakkında sorgulama yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı merakları dindirdi ve ehliyet sınavı sonuçlarını açıkladı. Sürücü adaylarını şimdi direksiyon sınavı maratonu bekliyor. İşte MEB'in yayınladığı ehliyet sınavı sonuçlarına dair detaylar...

Ehliyet sınavına giren sürücü adayları ehliyet sınavı sonuçlarını araştırıyor. Ehliyet sınavı sonuçlarının bugün gün içerisinde açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyordu ve açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önceden yayınladığı takvimde ehliyet sınav sonuçlarının bugün yayınlanacağını duyurmuştu. İşte ehliyet sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Ağustos'ta yani bugün resmen açıklanması bekleniyordu ve MEB ehliyet sınavı sonuçlarını açıkladı. MEB tarafından yayınlanan ehliyet sınavı sonuçları aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir…

MEB EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GELECEK EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

BU HATALARA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.