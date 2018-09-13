Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM’nin ek yerleştirme kılavuzu için geri sayım…

Yazılım, enerji, havacılık ve tıp gibi mühendislik alanlarında hiç boşluk kalmadı ancak birçok bölümde boş kontenjan bulunuyor. Ek tercih işlemleriyle ek yerleştirmelerde üniversite hayatlarına başlamayı hayal eden öğrenciler kılavuzun yayınlanmasını bekliyor...

Ek yerleştirmelerin başlamasıyla birçok öğrenci boş kontenjanlar için tercihlerini yapacak ve eğitim hayatlarına bir adım daha atacak. Şimdi gözler yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme aşamasına çevrildi. Ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak sorusunu soran öğrenciler hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığını da merakla araştırıyor. İşte geçen senenin ek yerleştirmelerinden fikir veren detaylar…

GEÇEN SENE EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN BAŞLADI?

Geçtiğimiz sene eylülün ortalarında başlayan ek yerleştirmelerin bu sene de aynı dönemlerde başlaması bekleniyor. ÖSYM'nin ek yerleştirmeleri her an başlatabileceği tahmin ediliyor.

2 YILLIKLAR BOŞ KALDI…

Bu yılki normal yerleştirme döneminde en büyük kontenjan boşlukları yüksekokullarda oldu. Moda tasarımı, pazarlama, muhasebe bilgi sistemleri ile uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi gibi birçok alan yüzde 10’un altında kaldı.

HANGİ BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN VAR?

Yazılım, enerji, havacılık ve tıp gibi mühendislik alanlarında hiç boşluk kalmadı. Ancak birçok mühendislik bölümünde dikkat çekici boşluklar bulunuyor. Makine mühendisliğine yüzde 82 yerleşilirken, 1.809 aday için yer var. Elektrik-elektronik mühendisliğinde sıraların yüzde 84’ü doldu ama 1.438 boş kontenjan ortaya çıktı. Kontenjanlarının yarısını dolduramamış programlar arasında ulaştırma mühendisliği yüzde 20 ile öne çıkanlardan biri. Bu oran, enerji sistemleri mühendisliğinde yüzde 56 ve çevre mühendisliğinde ise yüzde 72.

ÖNCEKİ YIL 51 BİN ÖĞRENCİ EK TERCİH İLE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.