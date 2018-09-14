Ek tercih heyecanı başladı. Öğrencileri yakından ilgilendiren ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla öğrencilerin tercih edebilceği bölümler belirlendi. Ek yerleştirme kılavuzuna aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Üniversite öğrencisi adayları için bir şans daha verilen ek tercih için kılavuzun yayınlanmasıyla tercih edilebilecek bölümler belirlendi. Öğrenciler boş kontenjanların yanı sıra ek tercih son tarih ne zaman? Ek tercih sıralaması nasıl olmalı sorularına da yanıt arıyor. İşte, Ek yerleştirmelere dair detaylar…

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU – BOŞ KONTENJANLAR

EK YERLEŞTİRMELER BUGÜN BAŞLIYOR! EK TERCİH SON TARİH NE ZAMAN?

Ek yerleştirmeler hakkında ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek’te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

2018-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak pic.twitter.com/T44aVLigKd — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 13 Eylül 2018

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.