Ek tercih ücreti nereye yatırılacak? Ek yerleştirme nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Ek yerleştirme tercihleri başladı. YKS sonrası yerleşemeyen öğrencilerin ek tercih heyecanı başladı. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanmasıyla öğrencilerin tercih edebilceği bölümler belirlendi. Peki, ek yerleştirme ücreti ödeme işlemi nasıl yapılacak? Ek yerleştirme tercihi nasıl yapılır? İşte, ek tercih döneminin merak edilenleri...

Üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Öğrenciler boş kontenjanlar arasında tercih yaparak ek yerleştirme şansını değerlendirecek. Peki, ek yerleştirme ücreti ödeme işlemi nasıl yapılacak? Ek yerleştirme ne zaman bitecek? İşte detaylar…

EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. İşte, ödeme yapılabilecek bankalar…

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU – BOŞ KONTENJANLAR

EK YERLEŞTİRMELER BUGÜN BAŞLIYOR! EK TERCİH SON TARİH NE ZAMAN?

Ek yerleştirmeler hakkında ÖSYM’nin yaptığı açıklama şu şekilde; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek'te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

2018-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak pic.twitter.com/T44aVLigKd — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 13 Eylül 2018

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.