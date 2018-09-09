Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirmeleri için boş kontenjanlar…

Ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak yerleşemeyen öğrencilere tarafından merak ediliyor. 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? Ek tercihler nasıl yapılacak? İşte, öğrencilerin aradığı cevap cevaplar...

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kalan YKS sınav sonuçlarında yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmelerle ilgili detaylar merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Peki, Ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS ek tercih işlemleri için takvim henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Fakat ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman ek tercih takvimi de belli olacak.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.