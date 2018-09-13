Ek tercihler ne zaman? Ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM'den önemli bir açıklama geldi. Üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Üniversite öğrencisi olmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek yarından itibaren tercihlerini yapabilecek. İşte ek yerleştirme tecih kılavuzu...

2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından düzenleniyor.Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Tercih işlemleri tamamlanmadan önce ÖSYM tarafından yayınlanan ek yerleştirme tecih kılavuzunun incelenmesinde fayda var.

EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TIKLA İNCELE

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2018-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak pic.twitter.com/T44aVLigKd — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 13 Eylül 2018

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?

31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan verilere göre; devlet üniversiteleri (lisans) kontenjan sayısı 384 bin 448, yerleşen öğrenci sayısı 326 bin 341. Devlet üniversiteleri lisans boş kontenjan 58 bin 107 olarak açıklandı. Devlet üniversiteleri (önlisans) kontenjan sayısı 279 bin 231, yerleşen öğrenci sayısı 257 bin 235, devlet üniversiteleri önlisans boş kontenjan 21 bin 996. Devlet üniversitelerinde lisans ve önlisans boş kontenjan sayısı 80 bin 103.