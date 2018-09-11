Ek yerleştirme için geri sayım! Hangi bölümlerde boş kontenjan var?

YKS tercihlerini tamamlayan öğrenciler tercihlerin açıklanmasıyla kayıt işlemlerini de gerçekleştirdi. Şimdi gözler yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme aşamasına çevrildi. Ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak sorusunu soran öğrenciler hangi bölümlerde boş kontenjan kaldığını da merakla araştırıyor.

Ek yerleştirme için umutlanan öğrencileri önemli sayıda boş kontenjan bekliyor. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirmeler için henüz bir tarih verilmedi ancak kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

HANGİ BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN KALDI?

Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, devlet üniversitelerinde en çok boş kalan lisans bölümlerini şöyle sıraladı:

AÇIKÖĞRETİM BOŞ KALDI

Açıköğretim Fakültesi'nin de genellikle boş kaldığını söyleyen Ünsal, “Bölümlerde doluluk oranları yüzde 70-80 oranında boşluk var” dedi.

Ünsal devlet üniversitelerindeki popüler bölümlerdeki boş kontenjanları ve doluluk oranlarını şöyle sıraladı:

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.