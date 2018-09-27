Ek yerleştirme için sonuç tarihi belli mi? Ek tercih tarihleri için ipucu geldi!

Hayatlarındaki en zor tercihlerden birini yapan öğrenciler ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM açıklaması bekliyor. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları için ipucu tarihleri geldi. Kayıt tarihleri YKS ek yerleştirme sonuçları için ipucu veriyor…

k yerleştirmeler için umudunu koruyan öğrenciler merakla ek tercih sonuçlarını bekliyor. ÖSYM üniversite kayıt tarihlerin duyurdu. Fakat YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. ÖSYM'nin ek yerleştirme sonrası üniversite kayıt tarihlerini yayınlaması ile ek tercih sonuçlarının kayıt tarihlerine kadar açıklanması bekleniyor. Ek tercihler ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konu hakkında kesin bir bilgi henüz açıklanmadı. 2018 YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversiteye kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Bu bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)ek tercih sonuçlarının 25-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün.

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kayıtlar 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme Sonuçları “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

3-7 Eylül tarihlerinde başlayacak olan üniversite kayıt işlemleri, internet üzerinden ise 3-5 Eylül tarihlerinde alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.