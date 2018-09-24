Ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM boş kalan kontenjanlar ve herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme tercih taleplerini aldı. Sonuçlara göre yerleşen adaylar bir sene daha sınava hazırlanmak zorunda kalmayacak. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte ek tercih yerleştirme sonuçları...

ÖSYM ek yerleştirme sonrası üniversite kayıtlarının 1-5 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Kayıt tarihleri yaklaştığı için sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor. Ek yerleştirme sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. EK YERLEŞTİRME TERCİH SONUÇLARI EK YERLEŞTİRMENİN ARDINDAN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır. İLGİLİ HABER Kimler KYK bursu alabilir? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

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