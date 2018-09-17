Ek yerleştirme tercihleri ne zaman sona erecek? | 2018 YKS ek tercih kılavuzu

2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra binlerce öğrenci ve kontenjan açıkta kalmıştı. Hayallerine kavuşmak için ek yerleştirme tercihlerini yaparak şansını denemek isteyenler ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilirler.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu sene ilk kez uygulanmıştı. Sık sık sınav sisteminde yapılan değişiklikler en çok öğrencileri zorluyor. Yeni sistemin bu sene de birçok öğrencinin ve kontenjanın açıkta kalmasına neden olması eleştiriliyor. ÖSYM, ek tercih taleplerini alarak yeniden yerleştirmelerde bulunacak. İşte ek yerleştirme tercih kılavuzu ve başvuru ekranı…

ÖSYM AİS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

ÖSYM TERCİH KILAVUZU

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.