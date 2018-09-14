Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak? Ek tercih kılavuzunda boş kontenjan detayları…

Üniversite tercihlerinde umduklarını bulamayan öğrenciler için bir şans daha bulunuyor. Ek tercih kılavuzunun yayınmanmasıyla boş kontenjan detayları belli oldu. Ek yerleştirmelere dair ayrıntılar ÖSYM'nin sitesi üzerinden yayınlandı. Birçok bölümde dikkat çekici oranda boş kontenjan bulunuyor. Ek yerleştirmelere dair detaylar...

Ek tercihler başlıyor boş kontenjanlar için heyecan dorukta. Ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla öğrencilerin ek yerleştirmelerde tercih edebileceği bölümler de belli oldu. Ek yerleştirme kılavuzuna aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. ÖSYM’nin ek yerleştirmeler hakkında yaptığı açıklama haberimizin devamında….

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU – BOŞ KONTENJANLAR

EK YERLEŞTİRMELER BUGÜN BAŞLIYOR! NE ZAMAN BİTECEK?

Ek yerleştirmeler hakkında ÖSYM’nin yaptığı açıklama şu şekilde; 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek'te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır.

2018-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak pic.twitter.com/T44aVLigKd — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 13 Eylül 2018

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.