Ek yerleştirmeler için heyecan dorukta… Ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar ne durumda…

Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. Ek yerleştirme tarihleri yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar...

Ek yerleştirmeler merak konusu… Üniversite adaylarının tercih işlemleri döneminde en çok merak ettikleri de ek yerleştirme işlemleri. Ek yerleştirme nedir ve kimler ek yerleştirmelerden yararlanabilir sorularını soran öğrenciler bu sorulara cevap arıyor…

HANGİ BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN VAR?

Gözler üniversitelerin boş kontenjanlarına çevrildi. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, üniversitelerin boş ve dolu olan kontenjanlarını sıraladı. Tüm üniversitelerde toplamda 180 bin 360 boş kontenjan kaldığını ve doluluk oranının yüzde 82.6 olduğunu söyleyen Ünsal, “Devlet üniversitelerinde 131 bin 955 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 84.7 oldu. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75.8 olurken, 37 bin 839 boş kontenjan bulunuyor. Kıbrıs üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 9 bin 623 olurken, doluluk oranı yüzde 45.9’da kalmış. Yani yarısı boş kalmış. Yabancı üniversitelerde ise 843 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 43.9” dedi.

Bu arada bir dönem en popüler bölümler olan iktisat ve işletme fakültelerine öğrencilerin artık ilgi göstermediği ortaya çıktı.

Salim Ünsal, devlet üniversitelerinde en çok boş kalan lisans bölümlerini şöyle sıraladı:

AÇIKÖĞRETİM BOŞ KALDI

Açıköğretim Fakültesi’nin de genellikle boş kaldığını söyleyen Ünsal, “Bölümlerde doluluk oranları yüzde 70-80 oranında boşluk var” dedi.

Ünsal devlet üniversitelerindeki popüler bölümlerdeki boş kontenjanları ve doluluk oranlarını şöyle sıraladı:

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.