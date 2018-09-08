Ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek yerleştirmeleri için bekleyiş…

Gözler ek yerleştirme detaylarında. Üniversite adaylarının tercih işlemleri döneminde en çok merak ettikleri de ek yerleştirme işlemleri. Ek yerleştirme nedir ve kimler ek yerleştirmelerden yararlanabilir sorularını soran öğrenciler bu sorulara cevap arıyor. Kayıtlar bittikten sonra, hiçbir bölümü kazanamayanlar için yeni bir dönem başlayacak. İşte merak edilenler...

Üniversiteler için ek yerleştirmelerle ilgili detaylar merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, boş kontenjanlar ve üniversitelerin doluluk oranları da belli oldu. Devlet üniversitelerinde 58 bin 107'si lisans, 21 bin 996'sı önlisans olmak üzere toplam 80 bin 103; vakıfta ise 23 bin 531'i lisans, 14 bin 408'i önlisans toplam 37 bin 939 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağına dair bir tarih yayınlanmadı…

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

2018 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

AÇIKÖĞRETİM BOŞ KALDI

Açıköğretim Fakültesi'nin de genellikle boş kaldığını söyleyen Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, “Bölümlerde doluluk oranları yüzde 70-80 oranında boşluk var” dedi.