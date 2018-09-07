Gözler ek tercih başvuru tarihlerine çevrildi… Ek yerleştirmeler ne zaman?

Ek yerleştirmeler için beklenen gün adım adım geliyor. Ek tercih başvurularının başlayacağı gün olarak üniversite kayıtlarının tamamlanacağı güne işaret ediliyor. Ek yerleştirmelerde bazı önemli detaylar bulunuyor. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar.

Üniversite tercihleri tamamlandı, sonuçlar açıklandı ve kayıtlar için son gün geliyor. Üniversite tercihlerinde istediklerini bulamayan öğrenciler şimdi merakla ek yerleştirmeleri araştırıyor. Ek tercih başvurularının başlayacağı tarihin belirlenmesi için bazı önemli detaylar bulunuyor. İşte merak edilenler…

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRMELER İÇİN BOŞ KONTENJAN DETAYI

Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, üniversitelerin boş ve dolu olan kontenjanlarını sıraladı. Tüm üniversitelerde toplamda 180 bin 360 boş kontenjan kaldığını ve doluluk oranının yüzde 82.6 olduğunu söyleyen Ünsal, “Devlet üniversitelerinde 131 bin 955 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 84.7 oldu. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75.8 olurken, 37 bin 839 boş kontenjan bulunuyor. Kıbrıs üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 9 bin 623 olurken, doluluk oranı yüzde 45.9’da kalmış. Yani yarısı boş kalmış. Yabancı üniversitelerde ise 843 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 43.9” dedi.

Bu arada bir dönem en popüler bölümler olan iktisat ve işletme fakültelerine öğrencilerin artık ilgi göstermediği ortaya çıktı.

Salim Ünsal, devlet üniversitelerinde en çok boş kalan lisans bölümlerini şöyle sıraladı: