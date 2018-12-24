EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için tarih verdi mi?

EKPSS tercihleri 7 Aralık tarihinde son buldu. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra EKPSS sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını açıklamadı. Geçtiğimiz yılları baz alırsak sonuçların 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Kamu personeli olmak isteyen ve KPSS’ye giren engelli vatandaşlar ÖSYM’den gelecek EKPSS tercih sonuçları açıklamasını bekliyor. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadrolarına engelli vatandaşların atanması için tercih yapanlar sonuçların ardından atanacakları kurumu öğrenecekler. EKPSS tercih sonuçları kura ile belirleniyor.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA SİSTEMİ

EKPSS tercih sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkte olacak. ÖSYM'nin EKPSS sonuçları için sonuç açıklama sistemindeki EKPSS sayfasına gitmeniz gerekiyor. Söz konusu sayfaya direkt olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebilirsiniz. Açılan sayfada EKPSS sonucunuzu görmek için T.C. kimlik numaranı veya YU numaranız artı aday şifreniz ile giriş yapmalısınız.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Kasım-7 Aralık tarih aralığında alınan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçen ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklama süreçleri baz alındığında EKPSS/2 tercih sonuçlarının en geç 31 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum, ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre erken ve geç açıklanma şeklinde değişkenlik gösterebilir.

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.