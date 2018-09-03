Üniversite kayıt belgeleri neler? Elektronik kayıt zorunlu mu? 2018 kayıt detayları…

Üniversiteye kayıt olacak öğrencilerin kafasını karıştıran sorunların başında elektronik kayıt konusu geliyor. YKS tercih sonuçları açıklandı şimdi sıra üniversite kayıtlarına geldi. Peki en çok merak edilen üniversite kayıtları nasıl yapılır, e-kayıt, elektronik kayıt nasıl yapılır, üniversite kayıt belgeleri nelerdir gibi soruların cevapları neler? İşte detaylar...

Üniversiteye kayıt olacak öğrenciler kayıt tarihlerini, e-Kayıt hakkında bilinmesi gerekenleri merak ediyor. Peki üniversite kayıtlarında elektronik kayıt işlemi zorunlu mu? Birçok üniversiteye göre elektronik kayıt zorunlu bir işlem değil. Bazı bölümlerde elektronik kayıt yaptırmak mümkün olmuyor. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmedi. İşte üniversite kayıtları için gerekli belgeler…

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYIT TARİHLERİ: E-KAYIT NASIL YAPILIR? E-DEVLET DETAYI…

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor..

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.