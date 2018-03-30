YÖK’ten engelli öğrencilere kontenjan müjdesi

Şubat ayında yapılan Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, kontenjanın yüzde 10’unun engelli öğrencilere ayrılmasına karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) engelli öğrenciler için sevindirici bir haber geldi. 8 Şubat 2018'de yapılan Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kontenjanın yüzde 10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verildi. Bir başka deyişle, ilgili yılın ÖSYS Klavuzu'nda yayımlanan programlarda 30 kontenjanın 3'ü engelli öğrenci, 27'si ise diğer adaylar için ayrılacak.

YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre, toplantıda alınan diğer kararlar şöyle;