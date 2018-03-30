YÖK’ten engelli öğrencilere kontenjan müjdesi

Şubat ayında yapılan Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, kontenjanın yüzde 10’unun engelli öğrencilere ayrılmasına karar verildi.
Şubat ayında yapılan Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, kontenjanın yüzde 10’unun engelli öğrencilere ayrılmasına karar verildi.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) engelli öğrenciler için sevindirici bir haber geldi. 8 Şubat 2018'de yapılan Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı’nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kontenjanın yüzde 10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verildi. Bir başka deyişle, ilgili yılın ÖSYS Klavuzu'nda yayımlanan programlarda 30 kontenjanın 3'ü engelli öğrenci, 27'si ise diğer adaylar için ayrılacak.
YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre, toplantıda alınan diğer kararlar şöyle;
Kontenjanı 10’un altında olan programlar için başvuru olması durumunda kılavuzda yayımlanan kontenjana ek olarak 1 engelli öğrenci kontenjanı ayrılabilmesine,
Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine,
İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına,
İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine karar verildi.