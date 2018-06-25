Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama sitemi: MEB açıkladı işte engelli öğretmen atamaları…

MEB tarafından açıklanacak olan engelli öğretmen atamaları merakla bekleniyordu ve açıklandı. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden açıklanan MEB engelli atamaları haberimizdeki link üzerinden kontrol edilebilecek. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen engelli öğretmen atamaları başvuruları sonuca ulaştı ve MEB engelli öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, atamaların 2016 yılında ve 2018 yılı nisan ayında düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacağı belirtilmişti. Aşağıdaki link üzerinden MEB engelli öğretmen atamalarına erişebilirsiniz…

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

BAZI BELGELER ÖNEM TAŞIYOR

Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek, ancak ataması yapılanlar göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek.