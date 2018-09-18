Erdoğan 30 öğrenci dedi ama 80 kişilik sınıflar var…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75 kişilik sınıflarda okuduğunu belirterek, “Şimdi öyle mi? Burada 30 öğrenci. Anadolu’da 100’ün üzerinde öğrencinin okuduğu sınıflar vardı. Bu sınıflarda kalite ne kadar olabilir” dedi. Ancak, İstanbul'da dün bir okulda sınıfta en az 80 öğrenci olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim ortaöğretim dönemimizde sınıfımda 75 öğrenci vardı. Şimdi öyle mi? Burada 30 öğrenci. Burası Kabataş Lisesi. Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrencinin okuduğu sınıflar vardı. Bu sınıflarda kalite ne kadar olabilir? Öğrenci sayısı ne kadar azalırsa, bilgi alışverişi o kadar güçlü olacaktır” dedi.

Buna karşın dün okulların açılmasıyla birlikte, İstanbul’da bir okulda en az 80 öğrenci olduğu ortaya çıktı. 80 kişilik sınıflarda çocuklar öğretmeninin sesini duyamadığını söyledi.