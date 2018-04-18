2018 YKS ne zaman? YÖK açıkladı, YKS tarihi ertelendi!

Erken seçim kararı nedeniyle YKS tarihi değişti. Türkiye gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesine kilitlenmişti. Görüşmenin sonucunda erken seçim kararı alındı. Seçimler 24 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek. Bu tarihin YKS'nin yapılacağı tarihe denk gelmesi üzerine YÖK yeni tarihi açıkladı. Peki 2018 YKS ne zaman? İşte YKS ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Üniversite öğrencilerini ilgilendiren son dakika bir gelişme yaşandı. Öğrenciler “YKS ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Erken seçimin YKS’nin yapılacağı tarihe denk gelmesi nedeniyle, YKS ertelendi. Üniversite adayları internet üzerinden YKS ne zaman sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte YÖK açıklaması ve YKS ile ilgili son gelişmeler…

2018 YKS NE ZAMAN?

24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS'nin 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

120 SORU 135 DAKİKA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.