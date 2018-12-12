ATA AÖF vize sonuçları bekleyişi… Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri ATA AÖF vize sınavı sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sınava giren öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Emeklerinin karşılıklarını merak eden öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. ATA AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci sık sık Atatürk Üniversitesi sitesini ziyaret ederek ATA AÖF vize sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Sınavların üzerinden bir haftadan fazla geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri yükseldi. ATA AÖF vize sonuçları için resmi bir tarih verilmemiş olsa da sonuçların bugünlerde açıklanması bekleniyor…

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavı sonuçları, en geç 2 hafta içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yayımlanıyor.

FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU

Bir derse ait başarı notu ara sınavın %30’u, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %70’i alınarak hesaplanır. Ancak yalnızca Blok Uygulama dersinde bu oranlar yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60’ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40’ı alınarak hesaplanır.

Kaynak Yeniçağ: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?