YKS sınav giriş belgesi ve yerleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de YKS sınav giriş yerleri ayrıntıları…

YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınav için hazırlıklarını sürdürenler sınava kısa süre kaldığını için bir an önce ÖSYM'nin YKS sınav giriş yerlerini açıklamasını bekliyor. YGS ve LYS'nin kaldırılmasının ardından bu yıl üniversite adayları ilk kez YKS'ye girecek, peki sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren YKS sınavı için adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı, birkaç gün içinde yayınlanması beklenen belgeler aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

YKS GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDIĞINDA BU LİNKTE

SINAV SÜRELERİ NE KADAR?

Sınavların soru sayısını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, sınav süresinin henüz belirlenmediğini söyledi. YGS-LYS sisteminde test türüne göre farklılık göstermekle beraber bir soruya 1,5 – 1,7 dakika süre düşüyor. YGS-LYS’den önce yapılan ÖSS’de ise soru başına 1 dakika veriliyordu. Saraç, gerekli değerlendirmelerin yapıldıktan sonra sınav sürelerinin belirleneceğini, bunun da ileri bir tarihte açıklanacağını söyledi.

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YGS’de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS’nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir?https://t.co/nPtSqZc5hp pic.twitter.com/3g3aYFHaFW — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 20 Haziran 2018

YKS’DEN YENİ HABER GELDİ



2018 Üniversite sınavında önemli değişiklik gerçekleşti. YKS’de puan hesaplama kriterleri değişti.

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların puanlarının hesaplanması için gereken kriterlerde güncelleme yaptı. 2018 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya temel matematik testlerinin birinden en az 0.5; Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin birinden en az 0.5 puan elde edilmesi gerekecek.