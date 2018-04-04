Gözler sonuçlarda! MSÜ sınav sonuçları ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi detayları…

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. MSÜ sınavlarında ter döken adaylar MSÜ sınav sonuçlarının tam olarak ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre MSÜ sınav sonucu detayları...

Türkiye’nin savunma kadrolarında yer almak isteyen adayların büyük çaba harcadığı MSÜ sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. MSÜ sınavı sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar sonuçların açıklandacağı tarihi iple çekiyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasına bir süre daha bulunuyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 18 Mart’ta Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2018 MSÜ sınavı tamamlandı. Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 12 Nisan’da açıklanacak. Adaylar, bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden takip edebilecek. ÖSYM, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladı. 18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) Temel Soru Kitapçığına ve cevap anahtarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2018 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası…

2018 MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

MSÜ PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

* Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

* Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Geçtiğimiz günlerde birçok öğrenci MSÜ’de ter döktü ve şimdi gözler MSÜ sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM daha önce yayınladığı sınav takviminde MSÜ sınav sonuç tarihlerini bildirmişti, işte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihleri ve merak edilenler…