YÖKDİL sonuçları açıklandı! İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama linki…

YÖKDİL sınavına girerek İngilizce seviyelerini belgelendirmek isteyen adaylar sınavlarda ter döktü. YÖKDİL sınavlarının açıklanmasını bekleyen adaylar sık sık Anadolu Üniversitesi'nin sistemini ziyaret ediyordu ve beklenen sonuçlar açıklandı. YÖKDİL sınavları YÖK ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile yapılıyor. İşte YÖKDİL sonuçlarına dair detaylar... YÖKDİL sınavları YÖK ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile yapılıyor. İşte YÖKDİL sonuçlarına dair detaylar...

2018 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren herkes tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen YÖKDİL’in sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla araştırılıyor. YÖKDİL yapı olarak yeni bir snav sayılıyor, dördüncüsü henüz 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşen sınavın sonuçlar dün akşam saatlerinde açıklandı.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA GEÇİYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.