Heyecan dorukta! 2018 DGS ne zaman açıklanır?

Dikey Geçiş Sınavına (DGS), giren öğrenciler merak ediyor: 2018 YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den cevap geldi. DGS açıklanma tarihi belli oldu. Üniversite öğrencileri DGS ile ön lisans programlarını, lisansa tamamlıyorlar. İşte DGS ile ilgili son gelişmeler...

Geçtiğimiz ay düzenlenen DGS için sonuçlar bekleniyor…ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DGS sonuçlarının 16 Ağustos’ta ilan edileceği duyuruldu. Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. DGS sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

ÖSYM AİS DGS SONUÇLARI

Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınava 355 bin aday başvururken, sınava giren aday sayısı 325 bin olarak açıklandı. Toplam 120 soru yöneltilen sınavda, sayısal testinde ortalama 7,575 olarak açıklanırken, sözel testinde bu rakam 23,914 olarak belirlendi. 2017 yılında sınava girmeyen aday sayısı 30 bin olarak duyurulmuştu.