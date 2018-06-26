Heyecan dorukta, gözler MEB’de! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS için heyecanla beklnen tarih geldi. Bir milyon öğrencinin ter döktüğü Liselere Giriş Sınavı (LGS) bu sene ilk kez uygulandı. Eski adı TEOG olan ve birçok değişikliği beraberinde getiren LGS öğrencileri bir hayli zorlamıştı. Öğrenciler ve veliler arasında konuyla ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Peki LGS ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi, işte LGS hakkında bilmeniz gerekenler...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr dışında hiç bir yerde öğrenilemeyecek ve sınav sonuçları posta yoluyla iletilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurumun diğer sınavlardaki uygulamaları göz önüne alındığında sonuçları 10.00 civarı ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler ve aileler merak ediyor: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise kayıtları bu sene nasıl yapılacak? İşte detaylar…

LGS SINAV SONUCU MEB SORGULAMA EKRANI

LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve

geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.

SINAVA VEYA SONUCA İTİRAZLAR NASIL YAPILABİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDVdâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.