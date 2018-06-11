2018 MEB il dışı tayin sonucu öğrenme ekranı: İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! (MEBBİS)

Başka bir şehirde meslek hayatına devam etmek isteyen öğretmenler heyecanla MEB'in il dışı atama sonuçlarını bekliyor. İl dışı tayin başvuruları 5-8 Haziran 2018 tarihleri arasında tamamlandı. MEB il dışı atama sonuçlarını bugün yani 11 Haziran Pazartesi günü açıklayacak.İl dışı atama sonuçlarının ardından ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran tarihinden itibaren yapılacak. İşte MEBBİS ekranı ve tüm detaylar...

MEB tarafından açıklanacak olan il dışı atama sonuçları için öğretmenlerin bekleyişi sürüyor. Atama başvurularını cuma günü tamamlayan öğretmeler il dışı tayin sonuçlarını bekliyor. İl dışı atama sonuçları 11 Haziran 2018 Pazartesi günü atama.meb.gov.tr, mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. İşte MEBBİS giriş ekranı… SONUÇLAR BUGÜN YAYINLANACAK MEBBİS il dışı atama takvimine göre, il dışı atama sonuçları bugün yayınlanacak. İl dışı atama sonuçlarını bekleyen vatandaşlar sonuçları MEBBİS'ten öğrenebilecek. İl dışı atama sonuçlarının açıklanmasının ardından ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak. İl dışı atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden açıklanır açıklanmaz kontrol edebilirsiniz. MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İL DIŞI TAYİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER DETAYLAR İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Haziran 2018 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.