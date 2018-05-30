İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 il içi tayin açıklayan iller hangileri?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bugün isteğe bağlı il içi yer değiştirme ssonuçlarını açıklayacak. İl içi atam sonuçlarınını saat kaçta açıklanacağına dair herhangi bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. 2018 il içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi internet siteleri üzerinden erişime açılacak. İşte tayin sonuçlarına dair detaylar...

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için beklenen tarih geldi. Birçok öğretmen başvuru sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin siteleri üzerinden bugün il içi yer değiştirme (il içi atama) sonuçları açıklanıyor. Öğretmenlerin büyük bir merakla beklediği sonuçlar il il ayrı ayrı açıklanacak. Tayin isteyen bir çok öğretmen bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından sonuçları öğrenecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alındı; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.

Bu doğrultuda il içi atama sonuçlarının her il tarafından 30 Mayıs tarihine kadar sonlandırılacağı ve sonuçların il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Hezün açıklanan il içi atama listesi bulunmuyor.