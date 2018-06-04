İnce: Tepkiler korktular, sonuçları seçim sonrasına ertelediler

MEB tarafından 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilen LGS sonuçlarının 26 Haziran’a ertelenmesine CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Eğitim-Sen tepki gösterdi. İnce, “Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler” derken, Eğitim-Sen de “Açıkladığınız tarihin değiştirilme gerekçesi nedir” diye sordu.

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 22 Haziran'da açıklanacağı belirtilmişti. Dün MEB tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 26 Haziran'da ilan edileceği kaydedildi. Eğitim bölgelerinin açıklanması ve tercihle ilgili belirsizliklerin de 25 Haziran'a yani seçimden sonraya ertelenmesi tepkiye neden oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sınavı kaldıracağız dediler, 1.2 milyon çocuğumuzun 1 milyonu sınava girdi. Getirilen sistemin kaldırılan sistemden daha olumsuz sonuçlar doğuracağını daha o günlerde söyledik. Okulları nitelikli/niteliksiz diye ayrıştıran ucube bir sistem getirildi. Çocuklarımızın ağlayarak çıktığı, velilerinin gözyaşı sildiği sınavı, sınavları çocuklarımız ve velilerimiz hak etmiyor. Sınavın sonuçlarından ve velilerin tepkisinden korktular, Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi seçim sonrasına ertelediler. Allah'ın izni, milletimizin takdiri ile 24 Haziran'da çok şey değişecek. En çok da eğitimde çok şey değişecek. Parasız, nitelikli ve herkesin istediği okul türüne gidebildiği sistemi hep birlikte kuracağız” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen de MEB'in bir an önce açıklama yapması gerektiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

“2 Haziran Cumartesi günü liseye geçiş sınavı yapıldı. Bu sene yaratılan sınav kaosunun sonucunun çocuklarda nasıl bir travmaya neden olduğunu sınav günü okul bahçelerinde, soru kitapçıklarının başında ağlayan yüz binlerce çocuğun gözyaşlarını görerek tanıklık ettik.

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16 yıl süresince sınav sistemi 6 kez değişti. LGS, OKS, SBS (ÇOKLU), SBS(TEKLİ), TEOG ve ismi bile bakanlık tarafından belirlenemeyen yeni liseye geçiş sistemi… Her seferinde sil baştan getirilen yeni sistem öğrencilerimizin geleceğini yap-boz tahtasına dönüştürdü.

BU YIL SINAV YAPMIYORUZ DENMİŞTİ

2017-2018 eğitim öğretim yılı başında tüm 8.sınıf öğrencileri TEOG sınavına gireceğini düşünüyordu. MEB hangi konulardan soru çıkacağını açıklamış ve öğrenciler sınava çalışmaya başlamıştı. Ve kaos başlatıldı. 15 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan tarafından ‘TEOG’u kaldıracağız.’ 20 Eylül 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından da ‘Bu yıl sınav yapmıyoruz’ açıklamaları yapıldı. 5 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; ‘Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi”ni getirdik.’dedi. Yeni sistemin açıklanması aylar sürdü. Öğrencilerimizin motivasyonu düştü, belirsizlik psikolojilerini olumsuz etkiledi. Merkezi sınav yapılacağı yüzde 10’luk dilime giren öğrencilerin merkezi sınav ile yerleştirileceği açıklandı. ‘Nitelikli okul’ tanımı üzerinden okullar, öğrenciler, öğretmenler ayrıştırıldı. Sınav için gösterge olmayacak az sayıda soru örneği MEB sitesinden açıklandı. Sınava girecek öğrencilerin tamamına yakını;996 bin öğrenci sınav için başvuru yaptı. Hatta sınavdan 1 hafta önce sınava zamanında başvuramayanlar için ek başvuru hakkı tanındı. Bu hak verildiğinde öğrencilerin hangi okulda,hangi salonda sınava gireceği belirlenmişti.Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar aylarca açıklanmadı.Açıklandığında ise bu listeye giren okul sayısının yarısından fazlasının meslek ve imam hatip liseleri olduğu ortaya çıktı.

KAOSUN FOTOĞRAFI

Önce sınavı kaldıracağız ve devamında gelen çelişkili açıklamalar ve şimdi de yerleştirme kılavuzunun açıklanmamasıyla öğrencilerin ve velilerin ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri bir liseye geçiş sistemi dayattılar. Sınav yerleştirme kılavuzunun seçim sonrasına, 25 Haziran’a ertelenmesi de öğrencilerimiz ve velilerimiz için 25 Haziran ve sonrası için yaratılan kaosun devam edeceğinin fotoğrafıydı.

Dün gerçekleşen sınav ile öğrencilerimize sınav stresi yaşatmayacaklarını iddia edenler öğrencilere yaşamları boyunca unutamayacakları bir travma yaşattılar. Sınav öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden paylaştıkları soru örneklerinin azlığı başlı başına en temel sorunlardan biriydi.

SORULAR EŞİTSİZLİK YARATTI

Ayrıca sınavda çıkan matematik ve fen sorularının zorluk derecesine bakıldığında bu soruların paylaşılan az sayıda örnek sorularla, okullarda hafta sonu yapılan kurslardaki soru örnekleriyle, bakanlığın öğrencilere dağıttığı ders kitaplarında bulunan sorularla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sayısal bölümde çıkan sorular ile sözel bölümde çıkan sorulara eşit zaman verilmiştir. Sayısal sorularının zorluk derecesi ile verilen zaman ölçme değerlendirme kriterlerine tamamen aykırıdır. Ayrıca soruların katsayı hesaplaması da verilen zaman ile çelişmektedir. Sayısal sorularının zorluk derecesi ile sözel sorularının zorluk derecesinin eşitsizliği öğrenciler arasında ayrıca bir eşitsizlik yaratmıştır.

MEB bir an önce bir açıklama yapmalıdır. Bu soruları hazırlayanlar kimlerdir? Bu soruları hazırlayanlar hiç 8. sınıf öğretmenliği yapmış mıdır? Bu sınav ile hangi kazanımların ölçümü planlanmıştır ve bu sorular ve yaşanılan sonuç bu kazanımları ölçmekte midir? Sınavda sorulan sorulara benzer soru örnekleri üzerinden pilot bölge çalışması yapılmış mıdır?

Yerleştirme kılavuzunun seçim sonrasına ertelenmesinden sonra sınav sonuçları da dün 22 Haziran tarihi değiştirilerek, seçim sonrasına 26 Haziran’a ertelendi. Açıkladığınız tarihin değiştirilme gerekçesi nedir?

Liseye geçiş değişikliklerinin tartışıldığı günlerde veliler, eğitimciler,sendikalarla hiçbir şekilde bir araya gelmeyen MEB Türkiye Özel Okullar Derneği ile defalarca bir araya gelerek,soru sayısının arttırılması,3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi,soruların 8.sınıf müfredatından sorulması taleplerinin hepsini hayata geçirdi.MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Çetin,Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 17. geleneksel sempozyumunda, 2 Haziran'da yapılacak liseye geçiş sınavı sorularının çok zor olacağını söyledi.Bu sınav ile amaçlanan eğitimin özelleştirilmesi süreçlerini hızlandırmak mıdır?Soruların çok zor olacağı açıklamasını yapan Çetin,bu açıklaması ile öğrencilerimize ‘Sizi yerleştireceğimiz okul türünü kabul etmek zorundasınız.’ mı demektedir?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘Öğrencilerimiz tercih etmedikleri hiçbir okula yerleştirilmeyecek.’ açıklaması da kelime oyunundan ibaret bir açıklamadır. Tercih sayısı ve adres çemberi sınırlaması üzerinden öğrencilerin istemediği okul türlerine yerleştirileceği son derece açıktır. Bu yüzden yerleştirme kılavuzunun açıklanma tarihi seçim sonrasına ertelenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı her öğrenci istediği okul türüne yerleştirilecek, öğrencilere tercih sayısı, adres sınırı üzerinden bir dayatma yapılmayacaktır açıklamasını yapacak mıdır?

Yarattığınız eğitim sistemi ile yaşamlarını yap-boz tahtasına çevirdikleriniz bizim çocuklarımız, gidecekleri okulları nitelikli, niteliksiz açıklamaları ile ayrıştırdığınız o çocuklar bizim çocuklarımız, bu yaşta omuzlarına taşıyamayacakları yükleri yüklediğiniz, gelecek kaygısı ile gözlerinden akan bir damla yaşa bile kıyamadığımız, saatlerce ağlattığınız o çocuklar bizim çocuklarımız… Yaşadıkları bu travmayı nasıl atlatacaklar?

Her çocuğun istediği okulda eğitim görme hakkı vardır. Sınav dayatması da öğrencilerin tercih sayısı/okul(ev) adresi üzerinden de zorunlu okul türü dayatması da eğitim hakkı ihlalidir.

Yaratılan bu yıkıma karşı Milli Eğitim Bakanlığı acilen bir açıklama yapmak zorundadır. Sorularımıza cevap istiyoruz.”