İSG sınav başvuruları için büyük gün! İSG başvurusu nasıl ypaılır? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği olmak isteyenlerin merakla bekledikleri sınavın tarihi yaklaşıyor, İSG başvuruları bu noktada büyük önem taşıyor. İSG sınavı başvuruları bugün başlayacak.ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı (İSG) tarihi de belli oldu. Peki İSG sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından uygulanan İSG sınavı başvuruları 5 Nisan 2018 tarihinde başlayacak. İSG sınavına başvuru yapacak adaylar 12 Nisan tarihine kadar başvurularını yapılabilecek. İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülüyor. İşte İSG sınav başvuruları detayları…

İSG SINAVI NE ZAMAN?

Yılda 2 defa olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavının birincisi olan 2018 İSG Sınavı 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. İSG Sınavının yapılacağı yerler ise; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri olarak belirlendi.

İSG SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 20 Mayıs 2018 günü yapılması belirlenmiş olan sınavın başvuruları 5 Nisan ve 12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İSG sınav sonuçları ise 12 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Başvurular ÖSYM'nin kendi sitesinde elektronik ortamda ais.osym,gov.tr internet ortamından yapılabilecek.

İSG SINAV BAŞVURU EKRANI

İSG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.